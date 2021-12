Un jeune homme de 25 ans tué dans un accident de la route à Frozes, dans la Vienne

Peu d'informations pour l'instant sur les circonstances de cet accident de la route, survenu à Frozes, entre Ayron et Vouillé, vers 3 heures et demi du matin ce vendredi 24 décembre. Une seule voiture est impliquée et à son bord un jeune de 25 ans a été tué. Un second, de 20 ans, a été transporté vers le CHU de Poitiers, dans un état grave, selon les pompiers de la Vienne, intervenus sur place pendant deux heures.