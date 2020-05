Un jeune homme de 28 ans retrouvé mort à Lamagistère dans le Tarn-et-Garonne

C'est un proche du jeune homme qui aurait lancé l'alerte, inquiet de ne plus avoir de nouvelles. C'est vers 10h30 ce vendredi matin que les pompiers ont finalement retrouvé son corps sans vie, isolé dans un gîte de la petite commune près de Valence d'Agen.

Le médecin dépêché sur place a tenté de réanimer le jeune homme sans succès. On ignore tout pour l'instant des causes et des circonstances de son décès.