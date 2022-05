Somain : un jeune homme décède, heurté par une voiture dans un rassemblement automobile

L'accident fait tristement écho au drame de Libercourt, en septembre dernier. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, un jeune homme est décédé après avoir été heurté par une voiture, sur le parking d'un supermarché où était organisé un rassemblement automobile, non déclaré selon la mairie.

Appelés aux alentours de minuit, les pompiers ne sont pas parvenus à le réanimer.

"Le pire est arrivé"

Le maire de la commune, Julien Quennesson, a exprimé sa tristesse et sa colère dans un communiqué publié ce dimanche 1er mai : "Pas plus tard que vendredi, j'ai une nouvelle fois interpellé les services de l'Etat sur la situation (rassemblement non déclaré dans un parking privé ne dépendant pas du domaine public), écrit-il. Le pire est maintenant arrivé et chacun doit en mesurer les conséquences et prendre les décisions qui s'imposent."

Une enquête est ouverte par le parquet de Douai.