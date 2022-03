Un jeune homme devant la justice pour le meurtre de sa mère à Bayonne

Alexandre devant la justice pour "meurtre d'un ascendant". Le jeune homme de 22 ans est accusé d'avoir tué sa propre mère dans un appartement de la rue du Général Eugène Bouet, dans le quartier de la citadelle à Bayonne, non loin de la gare. Le corps de la victime, âgée de 41 ans, avait été découvert le 4 août 2018. Alexandre comparaît, pendant trois jours, devant la Cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Le procès s'est ouvert ce mercredi 16 mars. Il se déroule a huis-clos, car au moment des faits, le jeune homme n'avait que 17 ans.

Main droite ensanglantée

L'enquête avait été chaotique. Elle débute au cœur de l'été 2018. Le corps d'une femme de 41 ans, recouvert d'ecchymoses sur le visage, est retrouvé dans l'appartement proche de la caserne des militaires du 1er RPIMA (Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine). Il est 11 heures du matin. De forts soupçons pèsent sur le fils de la victime qui est découvert agenouillé près de sa mère, torse-nu, les phalanges de sa main droite ensanglantées.

Le jeune homme est placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne. Il nie les faits. Il raconte qu'il est sorti la veille avec sa petite amie et que c'est le matin qu'il a fait la macabre découverte, avant d'alerter les secours. Faute de charge suffisante, il est remis en liberté, mais l'enquête se poursuit et les investigations vont aboutir.

Vice de procédure

Alexandre est a nouveau interpellé, quelques mois plus tard, cette fois-ci placé en détention et mis en examen. Un élément va le mettre en cause : un prélèvement effectué sous les ongles de la main gauche de la maman, Sandrine, permettent d'identifier formellement le profil génétique d'Alexandre.

Me Thierry Sagardoytho ,avocat de l'accusé, dénonce l'absence de preuve pour condamner son jeune client Copier

Mais le sort s'acharne sur cette affaire. Le jeune homme est a nouveau remis en liberté fin novembre 2019, pour un vice de procédure dans l'enquête judiciaire. Explications : les caméras qui doivent enregistrer les dépositions d'un mineur devant le juge d'instruction ne marchaient pas. Finalement, Alexandre sera à nouveau incarcéré dans le cadre d'une nouvelle procédure sans fausse note. Son procès criminel s'est ouvert cette semaine. Verdict attendu ce vendredi 18 mars.