Un jeune homme en urgence absolue après un grave accident de kayak sur le Gave de Pau

Alors qu'il partait en kayak sur le Gave de Pau depuis la base nautique de Jurançon ce mercredi 10 août, un jeune homme de 21 ans est tombé à l'eau et s'est retrouvé immergé de longues minutes. Les secours ont pu le sortir de l'eau, et il a été évacué en arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital.

Un grave accident de kayak a eu lieu ce mercredi 10 août, comme l'a révélé La République des Pyrénées, près de la base nautique du Pau Canoë Kayak Club Universitaire, à Jurançon, avenue du Corps Franc Pommies. Les pompiers ont été appelés vers 16h20 pour un jeune homme de 21 ans en difficulté dans l'eau, bloqué par des rochers.

Il était parti un peu plus tôt en sortie sportive avec plusieurs amis ainsi que des moniteurs pour descendre le Gave en kayak. Il est tombé à l'eau et s'est coincé le pied dans les rochers. Le jeune homme est resté immergé de longues minutes avant d'être dégagé par des sauveteurs nautiques. Selon les secours, la victime serait restée totalement immergée entre 15 et 20 minutes.

Sorti de l'eau mais en arrêt cardio-respiratoire, le jeune homme a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital de Pau. Cinq de ses amis, tous la vingtaine, ont été pris en charge par une cellule psychologique mise en place par le CHP de Pau.