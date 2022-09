Un jeune homme enlevé au Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes sur fond de trafic de stupéfiants

Un jeune homme a été enlevé puis séquestré pendant deux heures ce jeudi après-midi dans le quartier sensible du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes. La méthode fait penser à une manœuvre d'intimidation sur fond de guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue.

Un jeune homme a été enlevé puis séquestré pendant deux heures ce jeudi après-midi, avenue Delattre-de-Tassigny dans le quartier sensible du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes. La méthode fait penser à une manœuvre d'intimidation sur fond de guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue. Selon des témoignages recueillis sur place par les policiers, le jeune homme, présenté comme un guetteur, aurait été enlevé à proximité d'un bar par des individus masqués et armés qui aurait ensuite pris la fuite en voiture. Le jeune homme a été retrouvé deux heures plus tard sur le même point de guet. Il a indiqué aux policiers qu'il avait reçu des gifles.

Cette affaire en rappelle une autre survenue au mois d'août. Un jeune homme avait également été enlevé puis enfermé dans le coffre d'une voiture avant de réapparaitre quelques heures plus tard avec une jambe cassée.