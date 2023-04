Un jeune homme enlevé et violenté dans le quartier Maurepas à Rennes, quatre hommes interpellés

Samedi soir, des habitants du quartier rennais de Maurepas alertent les service de police vers 20h. Ils évoquent l'enlèvement d'un jeune homme, violenté et contraint de monter dans une voiture. Quarante minutes plus tard, "un véhicule correspondant au signalement était repéré. Les policiers de la Bac interpellaient quatre hommes" précise le procureur de la République de Rennes. Dans la voiture, les policiers retrouvent une arme de poing et des stupéfiants. En revanche, la victime âgée de 18 ans n'était pas à bord. Ce jeune homme a été a été identifié et auditionné ensuite.

Une agression pouvant être en lien avec le double homicide dans le quartier Maurepas

Cette agression pourrait être en lien avec les faits du double homicide du 28 mars dernier dans le quartier Maurepas, indique le procureur Philippe Astruc. Deux hommes avaient été tués par balle devant le centre commercial du Gros-Chêne, dans ce qui semble être un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Les quatre hommes interpellés samedi, voulaient "obtenir des informations sur l’entourage de la personne mise en examen pour ces faits". Un homme a été interpellé à Mayotte et incarcéré dans le cadre de l'enquête sur ce double homicide.

Quatre jeunes déjà connus des services de justice

Les quatre hommes interpellés samedi, sont âgés de 19 à 24 et connus de la justice. Ils seront jugés le 8 juin prochain à Rennes "enlèvement séquestration, détention d'arme". en attendant leur procès, ils ont été placés en détention provisoire.