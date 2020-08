Un jeune homme escalade deux étages d'un immeuble à Orléans et dérobe un nourrisson à son ex-compagne

C'est une information France Bleu Orléans, confirmée par Céline Visiédio, procureur de la République d' Orléans. Dimanche 16 août vers 5h30 du matin, un jeune homme âgé de 22 ans a pénétré à Orléans au domicile de son ex-compagne pour s'emparer de l'un de leurs deux enfants, une fillette de 15 mois.

Deux étages escaladés

Inconnu jusque là des services de police, ce père de famille, séparé de sa concubine depuis deux mois, se présente une première fois en début de soirée au pied de l'immeuble. Constatant que la mère reçoit du monde, il rebrousse chemin. Mais vers 5 heures du matin, il revient. Il escalade alors par l'extérieur les deux étages qui conduisent à l'appartement, s'introduit par une fenêtre et arrache littéralement l'enfant aux mains de son ex-concubine avant de s'enfuir avec le nourrisson.

Interpellé très vite

Très jeune aussi et très choquée, la mère de la fillette qui a tenté de s'interposer en vain en fermant les issues de son appartement alerte alors la police. Les hommes de la DDSP (direction départementale de la sécurité publique) ne vont pas mettre longtemps à retrouver le forcené. Grâce à la géolocalisation de son portable et des renseignements pris auprès de sa famille, il est interpellé une heure et demie plus tard au domicile de son frère chez qui il s'est réfugié. La fillette ne présente aucune trace de violence. Toujours en garde à vue ce lundi 17 août dans les locaux du commissariat du Faubourg Saint-Jean, le jeune homme, qui conteste pour l'instant les faits, devrait être présenté ce mardi au parquet d'Orléans.