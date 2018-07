L'agglo grenobloise n'a pas été épargnée par des débordements après la finale de la Coupe du Monde de foot, dimanche. Des véhicules renversés, des poubelles brûlées, etc. Les pompiers ont réalisé 59 secours à victimes et on l'a appris pour un jeune la blessure est très grave. Il a déposé plainte.

Grenoble, France

Ce jeune de 22 ans, dont la famille habite le Trièves, était à Grenoble, dimanche pour vivre le sacre des Bleus. C'est avenue Alsace-Lorraine, alors qu'il fêtait la victoire, que ce jeune homme a reçu un projectile. Sans plus de précision pour l'instant. "On ne sait pas de quel projectile il s'agit. On n'en sait pas plus non plus sur les circonstances", précise ce mercredi le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Alors que la situation était tendue en raison de personnes venues en découdre, le jeune homme se tenait "à l'écart" selon son entourage, au milieu de familles avec enfants. Transporté au CHU de La Tronche, le jeune homme souffre de lésions très sévères à un œil.

Une plainte a été déposée mardi. Une enquête est ouverte. Elle a été confiée à la sûreté départementale. Pour l'instant, la police ne lance pas d'appel à témoins. Mais, sur les réseaux sociaux, la maman de la victime invite toute personne qui aurait vu quelque chose ou qui serait en possession de vidéos, de photos, à se manifester.