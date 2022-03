Un jeune homme gravement blessé après un accident de la route en Dordogne

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus ce samedi 26 mars peu après 6h30 du matin sur la commune de Chancelade pour un accident de voiture. Un jeune homme de 18 ans a été retrouvé gravement blessé. Il souffre de douleurs thoraciques et a été transporté sur l'hôpital de Périgueux. Le conducteur rentrait chez lui à la Chapelle-Gonaguet quand sa voiture a traversé la départementale 710 avant de riper contre un mur et de finir sa course contre un poteau.

On ignore les circonstances exactes de l'accident. Il n'y a qu'une seule voiture en cause.