Un jeune homme gravement blessé après un accident de voiture au Landreau

Une voiture et son conducteur ont terminé leur course dans un mur au Landreau, tôt ce samedi matin. On ne connaît pas encore les circonstances précises de cet accident survenu plus précisément au lieu-dit La Momenière. Les sapeurs-pompiers ont reçu l'alerte vers 5h45. Sur place, ils découvrent ce jeune homme de 29 ans gravement blessé, coincé sous la carrosserie de sa voiture accidentée.

Après avoir réussi à extraire la victime, ils l'ont transporté en urgence eu CHU de Nantes.