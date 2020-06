Un jeune homme gravement blessé par balle au cours d'un braquage à Roubaix

C'est en milieu d'après-midi qu'a éclaté une rixe violente à l'intérieur un Carrefour City de Roubaix situé boulevard Général de Gaule, entre le lycée Jean-Moulin et le Parc Barbieux. Un braquage selon une source proche de l'enquête. Pour une raison encore inconnu, un affrontement a continué dans la rue. C'est sur le boulevard qu'un coup de feu a été tiré et a atteint au thorax un employé du Carrefour City âgé de 22 ans. Le jeune homme est grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital. Une personne connue des services de police a été interpellée, plusieurs suspects seraient en fuite. Une enquête a été ouverte.

Ce magasin a déjà été braqué, c'était par deux hommes cagoulés il y a deux ans et demi. Les deux braqueurs étaient partis avec le contenu de la caisse.