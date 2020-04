Un jeune homme interpellé à Romans-sur-Isère, avec un couteau à la main

Ce mardi soir, les policiers de Romans-sur-Isère sont en patrouille dans la ville, lorsqu'ils aperçoivent un jeune homme qui marche sur le trottoir, place Jacquemart, un couteau à cran d'arrêt à la main. Trois jours après l'attaque au couteau qui a fait deux morts et cinq blessés dans la commune, les agents n'hésitent pas. Ils sortent leur arme et demande au jeune homme de s'arrêter immédiatement et de lâcher son arme.

Ce garçon de 19 ans, originaire de la commune voisine de Peyrins, ne fait pas de difficulté. Il est interpellé et conduit au poste. Là, il explique qu'il se promène avec ce couteau car il a peur de se faire agresser. Il ne voyait visiblement pas la menace qu'il pouvait représenter, après l'attaque meurtrière de samedi 4 avril. Inconnu des services de police, il a été relâché et sera reconvoqué ultérieurement.