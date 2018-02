Teillé, France

Il est 18h30 ce lundi 12 février lorsqu'un homme entre dans le salon de coiffure Secret de lame, situé dans le bourg de Teillé au nord d'Ancenis. Coiffé d'une casquette, les yeux masqués par des lunettes de soleil, et une écharpe enroulée autour du visage, il sort un couteau de cuisine, et devant l'unique client du salon crie à la coiffeuse qu'il veut le contenu de la caisse. Il repart avec une centaine d'euros.

Les gendarmes sont rapidement mis sur une piste, par plusieurs témoins. L'un d'eux a même vu cet homme, facilement reconnaissable à son accoutrement, courir et entrer dans une maison située à environ 200 m du salon de coiffure. Cette maison, les enquêteurs la connaissent. Celui qui y vit avec sa mère a déjà eu affaire à la justice il y a quelques mois. Lors de la perquisition du domicile, les gendarmes découvrent les vêtements, effets et accessoires décrits par la coiffeuse, ainsi qu'une dizaine de pièces de 2 euros dans la poche du suspect. Ils font ensuite renifler une de ses chaussettes à un chien d'intervention et l'animal remonte la trace jusqu'au salon de coiffure.

illustration © Maxppp -

Le jeune homme, âgé de 20 ans, a été déféré au parquet de Nantes à l'issue de sa garde à vue mardi. Il doit être jugé en comparution immédiate ce mercredi.