Un jeune homme interpellé pour trafic de drogue à Limoges, 331 grammes de cannabis retrouvés dans son sac

331 grammes de cannabis, cinq sachets d'ecstasy, 110 grammes d'herbes : voilà ce qu'ont retrouvé les policiers de Limoges le week-end dernier dans le sac d'un jeune de 18 ans. Samedi dernier, le 23 avril, les policiers interviennent sur un point de deal avenue de Beaubreuil. A leur arrivée, des guetteurs signalent leur présence. Un homme prend alors la fuite dans les étages d'un immeuble. Les policiers le poursuivent et l'interpellent alors qu'il tentait de dissimuler une cagoule et un sac.

De la drogue conditionnée en sachets

À l'intérieur du sac, les forces de l'ordre découvrent 1360 euros en numéraire, 331g de résine de cannabis conditionnés en sachets, 110 grammes d’herbe conditionnés en sachets, ainsi que cinq cachets d’ecstasy conditionnés pour la vente. Une seconde cagoule, des marqueurs et un tableau affichant les tarifs de vente sont également retrouvés. Le jeune de 18 ans est alors placé en garde à vue.

Il avait déjà été interpellé pour trafic

En garde à vue, le jeune homme reconnait les faits. Il confie aux enquêteurs alterner entre la vente et le guet depuis le début du mois d'avril, une activité réalisée gratuitement pour rembourser la drogue et l'argent qu'il s’était fait prendre lors de sa précédente interpellation fin novembre 2021. A l’époque, il avait été interpellé avec plus de 2000 € en numéraire, plus de 700 grammes de résine de cannabis et environ 200 grammes d’herbes de cannabis.

Le jeune suspect est ensuite présenté devant un juge pour ce que l'on appelle une procédure de "plaider coupable". Il est reconnu coupable de trafic de produits stupéfiants puis condamné à un an de prison, une peine qu'il devra effectuer sous bracelet électronique. De plus, il ne pourra plus paraître sur l’avenue de Beaubreuil.