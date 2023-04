Un jeune homme jugé en comparution immédiate pour avoir insulté des policiers aux Couronneries à Poitiers

Il est actuellement en détention à Vivonne, avant son passage en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Poitiers. Un jeune homme va être jugé ce mercredi pour avoir insulté trois policiers de la brigade anticriminalité. Les faits remontent au vendredi 7 avril. Aux alentours de 19h30, les forces de l'ordre arrivent dans le quartier des Couronneries, appelés pour du chahut causé par une quinzaine de jeunes adultes. Une fois sur place, l'un d'entre eux, qui sera donc jugé demain, s'est mis à les insulter.

Les trois policiers pris à partie décident alors de l'interpeller, mais sont interrompus par les autres protagonistes. Plusieurs d'entre eux saisissent des pierres qu'ils leur jettent dessus, brisant le pare-brise d'un véhicule de police, et blessant au front l'un des policiers. Les forces de l'ordre réussissent à se dégager en utilisant du gaz lacrymogène. L'interpellé est ensuite placé en garde-à-vue et sera jugé ce mercredi, en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Poitiers. Ce mardi, deux autres personnes ont été interpellées et sont ce mardi en fin de journée placées en garde-à-vue.