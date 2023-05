Un jeune homme jugé en Dordogne pour avoir violé une jeune femme chez elle pendant que ses enfants dormaient

C'est une affaire particulièrement traumatisante qui est jugée à partir de ce mercredi 10 mai et jusqu'au vendredi 12 mai devant la cour d'Assises de la Dordogne, à Périgueux. Un jeune homme de 25 ans est accusé d'avoir violé une jeune mère de famille de 30 ans chez elle, alors qu'elle dormait avec ses enfants à côté, pendant le deuxième confinement de la crise sanitaire en 2020 à La Feuillade, près de Terrasson. Le jeune homme est jugé détenu puisqu'il a été placé en détention provisoire à la suite des faits. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Elle donne l'alerte avec son téléphone

Dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier, le jeune homme qui s'est installé en Dordogne un an auparavant, rentre de soirée. Il pousse le portail et rentre dans la maison que cette famille a loué avant de pouvoir emménager dans leur nouvelle maison à quelques kilomètres.

À 2h30 du matin, la jeune mère de famille dort seule et la porte d'entrée est fermée, mais elle n'est pas verrouillée. Son compagnon doit rentrer dans la nuit, il n'a pas de double de clés. Il est parti installer une barrière dans leur nouvelle maison, il a prévu de réaliser des travaux le 11 novembre et comme il doit garder les enfants, car sa femme travaille, il veut sécuriser le chantier.

Deux scènes de viol

Le jeune homme rentre dans la maison et se dirige vers la chambre parentale, il commence à toucher la jambe de la jeune femme qui pense que c'est son compagnon avant de réaliser à la lumière de son téléphone qu'il s'agit d'un inconnu. L'homme la maintient au sol et la viole. La mère de famille se débat et lui donne des coups avec son téléphone, elle parvient à rappeler le dernier numéro qui est celui de son compagnon. Son agresseur jette le téléphone, mais la messagerie se met en marche et les cris de la jeune femme sont enregistrés.

Les cris de cette jeune maman réveillent ses deux enfants, un petit garçon alors âgé de 3 ans et une petite fille de 18 mois. Le petit garçon a vu une partie de ce qu'il s'est passé. La maman a demandé à son agresseur à pouvoir recoucher ses enfants. Celui-ci acquiesce, mais menace de s'en prendre aux enfants si elle ne va pas plus vite. L'homme attrape ensuite la mère de famille et l'emmène de force dans le salon en la tirant par les cheveux. Il lui impose à nouveau un rapport sexuel.

Entre temps, le compagnon a reçu le message vocal et entendu les cris de sa femme. Il prend la route et prévient les gendarmes. À son arrivée, il se rue sur l'agresseur, le frappe et le maintient pour qu'il puisse être interpellé par les militaires. Le jeune homme est arrêté, son taux d'alcoolémie est établi à 1,96 gramme, il a consommé de la drogue également. La jeune femme est prise en charge par les pompiers avant de porter plainte.

"Ma cliente appréhende ce procès"

L'avocate de la victime, maître Nadège Trion, explique que la jeune femme, très angoissée, appréhende ce procès. Elle revient sur les conséquences de ce crime ont été nombreuses sur cette famille : "Ma cliente n'a pas pu retravailler à la suite de ce viol, elle a été en arrêt maladie long avant d'être licencié pour inaptitude. Elle vient tout juste de reprendre un emploi en CDD depuis le début de l'année".

Le petit garçon qui a assisté à une partie de la scène, a été suivi par un psychologue. La petite fille a fait pendant très longtemps des terreurs nocturnes.

Au cours de l'instruction et lors des confrontations avec sa cliente, l'accusé a changé de versions à plusieurs reprises. Il a d'abord reconnu le viol avant de dire qu'il ne se souvenait plus. Il a déclaré récemment qu'il était venu dans la maison pour la cambrioler.

Un accusé qui change de versions

L'avocate de l'accusé, maître Alice Delaire, ne préfère pas aborder l'affaire en tant que telle avant le début du procès aux Assises. Son client a déjà été condamné à trois reprises pour des cambriolages, mais jamais pour des atteintes à caractère sexuel.

Elle décrit un jeune homme né dans le nord de la France qui ne parle pas beaucoup. Il n'est pas allé beaucoup à l'école et il est addict aux drogues dures et à l'alcool depuis ses 14 ans qui était venu en Dordogne pour avoir "une seconde chance".