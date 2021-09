Un jeune homme jugé pour avoir accidentellement tué sa compagne à Saint-Jean-Pied-de-Port avec une voiture

Le drame avait ému tout le village de Saint-Jean-Pied-de-Port le 28 avril 2018. Une mère de famille âgée de 32 ans avait été tuée en pleine nuit par son compagnon. La victime avait été percutée par sa voiture conduite par le jeune homme de 21 ans. Dans un premier temps, le caractère volontaire de l'homicide avait été retenu par la justice. Finalement, c'est pour "homicide involontaire" qu'il a été jugé ce mardi 14 septembre 2021, devant le tribunal correctionnel de Bayonne. La décision a été mise en délibéré au 28 septembre par le président du tribunal Laurent Tignol.

Choc sous une forte pluie

Thibault insiste : "J'ai été pris de panique". À la barre du tribunal judiciaire, le prévenu de 24 ans, originaire de Périgueux en Dordogne, raconte comment il a accidentellement mis fin aux jours de sa compagne, avec qui il vivait depuis plus de quatre ans. Tous les deux avaient passé la nuit à faire le fête et boire plus que de raison. Peu après 4h30 du matin, il est allé chercher la voiture de sa compagne alors que la pluie tombait fort. C'est au retour qu'il l'a percuté. "J'ai senti le choc mais je n'ai rien vu" explique Thibault, qui est ensuite revenu sur ses pas pour lui porter secours et alerter les secours. La victime était allongée sur la chaussée.

Placé en détention provisoire

L'enquête de gendarmerie a mis au jour des incohérences. Le prévenu a ainsi jeté les clés de la voiture. Lors de l'arrivée des secours, il s'est présenté comme un simple témoin de l'accident sans lien de parenté avec la victime. Il ne sait pas rendu compte, non plus, que le pare-brise de sa voiture avait éclaté sous le choc. "J'étais tétanisé, blanc et je tremblais" explique le prévenu pour sa défense. Dès le 30 avril 2018, il est placé en détention préventive et une information judiciaire criminelle est alors ouverte. Mais l'enquête du juge d'instruction va conclure à un accident et le jeune homme est remis en liberté fin novembre de la même année.

Enjeu de taille : la garde de l'enfant du couple

Sur les bancs des parties civiles du tribunal, l'attitude du prévenu pose question. Peu d'empathie et surtout, le "dossier est plein de questions sans réponses" souligne Me Sandrine Larié, avocate de la fille du couple âgée aujourd'hui de six ans. L'enfant qui est, depuis les faits, dans une famille d'accueil où "elle se reconstruit très bien" insiste l'avocate rétive à la perspective d'un retour de la fillette chez son père. Dès ce mercredi 15 septembre, le jeune homme est convoqué devant le tribunal de Périgueux pour une affaire de conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer à un contrôle de gendarmerie. Une affaire qui tombe mal alors qu'il fait des pieds et des mains pour récupérer la garde de l'enfant.

Quatre ans de prison requis

Du coté de l'accusation, on constate que lors du choc, "il n'y a pas eu de traces de freinage". Manière, pour la procureure de la République de montrer que des doutes persistes dans cette affaire. Amandine Boyer a demandé quatre ans de prison dont deux années de prison ferme, ainsi qu'une annulation du permis de conduire pendant trois ans. Des réquisitions trop lourdes selon l'avocat de la défense. Me Philippe Saladin a plaidé sobrement la reconnaissance des faits. Jugement mis en délibéré au 28 septembre prochain.