Une scène monstrueuse s'est déroulée lundi après-midi aux Jardin de l'Evêché de Limoges. Un individu a martyrisé et tué un chat de ses pieds avant d'écrire sur des troncs d'arbres avec le sang de l'animal. L'homme a été interpellé sur le moment par la police municipale et sera jugé le mois prochain.

Limoges, France

Lundi après-midi, un jeune homme de 20 ans s'est déchaîné sur un chat dans les Jardins de l'Evêché de Limoges. Après avoir appâté avec de la nourriture, l'individu l'a attrapé et l'a littéralement massacré à coups de pieds dans les allées du jardin public.

Le déchaînement de violence ne s'est pas arrêté là puisque l'homme, tel un pervers, a utilisé le sang de l'animal pour écrire sur plusieurs arbres du parc.

Immédiatement interpellé par la police municipale

Une patrouille de la police municipale, présente à proximité, l'a immédiatement interpellé et conduit au commissariat où il a été pris en charge par un officier de police judiciaire. L'homme a été placé en garde à vue et a rapidement subi un examen psychiatrique, dont on ne connaît pas encore les conclusions.

Il sera jugé dès le mois prochain par le tribunal correctionnel de Limoges, notamment pour maltraitance sur animaux. Ce bourreau de chat était déjà connu de la justice et a même été condamné à 6 mois de prison pour d'autres faits.