Un jeune apprenti meurt intoxiqué dans son camping-car en Dordogne

Un jeune homme de 19 ans a été retrouvé mort ce mardi 19 octobre à Salignac-Eyvigues en Dordogne annoncent nos confrères du journal Sud Ouest. Selon nos informations, L'apprenti paysagiste originaire de Périgueux a été découvert décédé ce mardi matin vers 8h30 par le jardinier des Jardins du Manoir d'Eyrignac. Le jeune homme logeait dans un camping-car sur le parking du site depuis le début de son apprentissage, il y a environ huit mois. Une chambre chez les propriétaires devait se libérer au 1er novembre pour l'accueillir. Il s'agissait d'un jeune homme très apprécié au sein des jardins selon les propriétaires sous le choc ce mardi soir.

Une intoxication au monoxyde de carbone

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte ce mardi matin par le parquet de Bergerac et confiée aux gendarmes de Sarlat. Un médecin légiste a réalisé un premier examen du corps et l'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone a été formulée. L'hypothèse a été confirmée dans l'après-midi suite aux résultats de la prise de sang. Selon l'enquête, le jeune homme a installé un groupe électrogène dans son mobil-home. Il s'agit d'un appareil destiné à un usage extérieur uniquement. L'appareil a dégagé du monoxyde de carbone, un gaz inodore, invisible, toxique et potentiellement mortel s'il est respiré trop longtemps.

Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable d'une centaine de décès en France selon le ministère des Solidarités et de la Santé.