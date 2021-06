Un jeune homme meurt dans un accident de la route à Brantôme

Un homme d'une trentaine d'années est mort dans un accident de la route ce dimanche matin à Brantôme. Il a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté un arbre. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Un jeune homme est mort dans un accident de voiture ce dimanche vers cinq heures du matin à Brantôme, sur la départementale 939. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un arbre au bord de la route. Selon les pompiers, le choc montre que la voiture roulait vite. L'accident a eu lieu sur une portion relativement droite de la départementale et non dans un virage.

La voiture a heurté un arbre à vive allure

A leur arrivée sur place, les pompiers ont trouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire. Sept sapeurs-pompiers ont entreprise de la désincarcérer de sa voiture accidentée. Un équipage du SMUR a aussi été dépêché sur place, mais le médecin n'a pas réussi à réanimer le jeune homme.

La victime est âgée d'une trentaine d'année, mais les gendarmes ne l'avaient pas encore formellement identifiée ce dimanche dans la matinée.