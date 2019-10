Un jeune homme meurt dans un accident de la route près de Rouen

Ymare, France

Un homme âgé d'une vingtaine d'années est mort ce dimanche en fin d'après-midi dans un accident de la route à Ymare, près de Rouen (Seine-Maritime). Sa voiture en a percuté une autre, arrivant en sens inverse, sur la D6015.

Trois personnes se trouvaient dans le second véhicules et on été emmenées à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger, selon la gendarmerie.