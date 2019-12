Un jeune homme miraculé après la chute de sa voiture dans la Vienne près de Limoges

Un jeune conducteur de 20 ans est tombé dans la Vienne, lundi soir vers 22 heures, à hauteur du pont du Moulin Neuf à Isle, près de Limoges. Dans le noir, il a pu s'extraire de sa voiture et regagner la rive puis a été pris en charge par les pompiers, choqué et en état d'hypothermie.

Isle, France

Le dénouement tient du miracle pour ce jeune conducteur de 20 ans. Vers 22 heures, lundi soir, il a fait un sortie de route à hauteur du pont du Moulin Neuf à Isle, près de Limoges, et sa voiture est tombée dans la Vienne qui coule en contrebas de la RN 21. D'après ses déclarations, il aurait été ébloui par les phares d'une voiture arrivant en face alors qu'il roulait en direction de Limoges.

Le jeune homme a regagné la rive en pleine nuit et sous la pluie

Dans la nuit et sous les averses, le jeune homme a pu s'extirper de son véhicule et regagner la rive, malgré le courant et les eaux fortes de la Vienne gonflée par la pluie. Pendant ce temps, sa Peugeot a été entièrement engloutie par la rivière.

Arrivés sur place, les pompiers ont pris en charge le conducteur et l'ont transporté au CHU de Limoges. Pas de blessures pour lui, mais une immense frayeur et un état d'hypothermie après avoir passé plusieurs minutes dans l'eau et sous la pluie.