Un jeune homme mis en examen et écroué après la fusillade mortelle à Rennes

L'enquête progresse après la fusillade dans le quartier Maurepas, à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 28 mars dernier. Deux hommes, âgés de 34 et 29 ans, avaient alors été tués par arme à feu devant le centre commercial du Gros-Chêne , un probable règlement de compte lié au trafic de drogue avance Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes. Dix jours après ce double homicide, un homme de 22 ans a été mis en examen pour "meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée" et placé en détention provisoire ce vendredi.

Interpellé à Mayotte

Le suspect a été interpellé lundi 3 avril sur mandat d’arrêt du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée. "Il avait quitté la métropole pour atterrir aux Comores, et arrivait à Mayotte par bateau", détaille le procureur de la République de Rennes dans un communiqué. Transféré ensuite à Rennes, l'individu a gardé le silence tout le long de sa garde à vue.

Les enquêteurs de la police judiciaire de Rennes sont parvenus à établir que le suspect a agi en deux temps. D'abord, un premier passage à l’acte le 27 mars, la veille de la fusillade. Cagoulé et casqué, le mis en cause aurait alors agressé deux individus avec une arme de poing et un couteau dans un squat de Maurepas. "Deux hommes, âgés de 17 et 20 ans (nés à Cayenne et à Vierzon) ont été blessés. L’un a notamment subi deux plaies par balle à la jambe", précise le Parquet de Rennes.

"Meurtres en bande organisée"

Le lendemain, le jour de la fusillade, ce même suspect se serait présenté sur le point de deal du Gros-Chêne une première fois, dans l'après-midi, où il aurait menacé ses futures victimes après une discussion houleuse. Dans la soirée, il serait revenu au même endroit casqué et ganté, "tirant et faisant deux morts et un blessé". Ce dernier, touché aux deux jambes, a pu s'enfuir et s'est présenté au CHU de Pontchaillou.

Le principal suspect a donc été mis en examen pour différents chefs d'inculpation : meurtres en bande organisée, tentatives de meurtre en bande organisée, acquisition et détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes et munitions, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Une complice également mise en examen

Dans cette affaire, une autre personne est également mise en examen. Il s'agit de la petite amie du suspect, une étudiante de 20 ans née aux Comores. Elle est accusée de l'avoir "activement aidé à quitter le territoire national", selon le Parquet. Une importante somme d'argent en liquide a été retrouvée à son domicile de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor). "Elle bénéficiait régulièrement d’espèces données par son compagnon, pourtant sans revenu officiel, et avec qui elle ne vivait pas", ajoute Philippe Astruc.

Elle a été mise en examen pour recel de malfaiteur et blanchiment en bande organisée et encourt une peine maximum de 10 ans d'emprisonnement. Comme son compagnon, la jeune femme a été placée en détention provisoire.