Un jeune homme mis en examen pour viol à Saint-Jean-Pied-de-Port

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé par les gendarmes fin janvier 2022 sur la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port et placé en garde à vue, dans le cadre d'une enquête ouverte pour "viol". L'agresseur présumé a ensuite été déféré devant le parquet de Bayonne, puis mis en examen. Une information judiciaire a été ouverte. Le jeune homme a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. L'affaire, révélée par France Bleu Pays Basque, a provoqué un certain émoi sur la commune de Basse-Navarre. Des tags dénonçant les faits ont été retrouvés sur des murs de la ville.

Ouverture d'une information judiciaire pour des faits de viol

Mardi 25 janvier dernier les gendarmes de la compagnie de Bayonne sont intervenus à Saint-Jean-Pied-de-Port. Des tags écrits en langue basque ont été retrouvés sur les murs de la commune dénonçant des actes de viol commis sur une jeune femme. Une enquête est alors ouverte et le suspect interpellé puis interrogé dans le cadre d'une garde à vue. Il est ensuite déféré devant le parquet de Bayonne, et mis en examen pour des faits de viol. Une information judiciaire est ouverte. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire, mais le juge l'a placé sous contrôle judiciaire.

Déjà condamné l'an dernier

Le jeune homme de 23 ans est donc laissé en liberté. Il n'est pas un inconnu pour la justice, puisqu'il y a un an, en février 2021, il avait été impliqué dans une affaire de proxénétisme sur mineur. La victime a 19 ans aujourd'hui. Toxicomane, elle se prostituait dans des chambres d'hôtel de Bayonne pour le compte du jeune homme qui empochait une partie des bénéfices. Dans cette affaire, il avait été placé en détention provisoire, puis condamné en mars 2021 à 20 mois de prison avec sursis.