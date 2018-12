Un jeune homme passé à tabac par des policiers en marge du rassemblement des gilets jaunes

Les images ont été partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre le passage à tabac d'un jeune homme par des policiers, lors de la journée de rassemblement des gilets jaunes, samedi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à l'IGPN.

Sur cette vidéo de 21 secondes, on voit des policiers frapper un homme.

Le parquet de Paris a ouvert ce lundi une enquête pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique" après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers attraper un jeune homme et le passer à tabac. Le scène a eu lieu samedi rue de Berri, dans le VIIIe arrondissement de Paris, en, marge du rassemblement des gilets jaunes et des débordements.

Coups de pieds et coups de matraques

Si les circonstances ne sont pas encore connues, on voit clairement deux policiers tirer l'homme avant de le mettre à terre et de le rouer de coups. Ils sont ensuite rejoints par au moins six autres collègues. Coups de pieds, coups de matraques, les policiers se déchaînent. L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).