Un jeune homme passe la nuit sur une vire vertigineuse dans le secteur de la cascade de Crolles en Chartreuse

Un randonneur s'est retrouvé bloqué lundi soir au milieu de barres rocheuses dans le secteur du Bois du Soleil au-dessus de la cascade de Crolles (Isère) en Chartreuse. L'alerte a été donnée vers 23h, mais il n'a été rejoint et hélitreuillé que mardi matin à l'issue d'un secours très technique.

Bloqué toute une nuit sur une vire au-dessus du vide

Une vraie prouesse technique pour la CRS Alpes qui a dû secourir un étudiant grenoblois âgé d'une vingtaine d'années ce mardi matin au-dessus de Crolles (Isère). Le jeune homme se trouvait "embarré", c'est à dire coincé dans un système de barres rocheuses dans le secteur du Bois du Soleil dans le secteur de la cascade de Crolles. Il ne pouvait plus ni avancer, ni revenir en arrière et il s'est arrêté sur une vire perchée au dessus du vide.

Sauvé au matin par l'hélicoptère

L'alerte a été donnée vers 23h20 lundi soir. Au vu de l'endroit vertigineux où le randonneur était bloqué, et comme la vire suspendue au dessus du vide était assez large, les secouristes de la CRS Alpes ont préféré attendre le matin pour intervenir. Ils ont pu rejoindre le malheureux par hélicoptère et l'arrimer au treuil de l'appareil pour le tirer de sa situation très inconfortable vers 7h30 ce mardi matin. Le jeune homme a été déposé sain et sauf à Crolles. Une nuit où l'étudiant n'a certainement pas dû très bien dormir !