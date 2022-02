Un jeune rugbyman poignardé en plein centre-ville de Poitiers

Un rugbyman niortais de 24 ans a été violemment agressé dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le parvis de la mairie de Poitiers. Ce joueur et entraîneur de rugby a reçu deux coups de couteaux dans le bas du dos, vers 2h et demie du matin. Selon sa mère, qui témoigne dans La Nouvelle République, il a été attaqué avec une lame de "huit centimètres". Son frère, présent sur les lieux, le découvre quelques instants plus tard, et donne l'alerte.

Dans la foulée, quatre suspects ont été arrêtés par les policiers de la BAC. Ils ont été mis en examen, l'un d'entre eux est en détention provisoire. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, les circonstances exactes de cette agression restent extrêmement floues. Quant à la victime, elle est toujours hospitalisée, sous surveillance, mais ses jours ne sont pas en danger.