Un jeune homme retranché chez lui à Loriol-sur-Drôme

Depuis 11 heures 30 ce mardi, un jeune de 23 ans est retranché seul à son domicile où il vit avec sa mère à Loriol-sur-Drôme, quartier des Fierre, à l'extérieur du village proche de l'échangeur de l'autoroute, dans le secteur du rond point de Champgrand.

Le jeune homme pourrait être armé et s'est montré extrêmement menaçant avec les voisins. Il a également menacé de brûler sa maison et d'ouvrir le feu si quelqu'un rentre. On ignore toujours s'il est armé ou pas. La RD 104 a été coupée par précaution. Un périmètre de sécurité a été mis en place à 200 mètres à la ronde.