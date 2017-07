Un jeune homme retrouvé mort dans le canal du Rhône

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années porté disparu ce week-end a été retrouvé mort dans le canal du Rhône entre Bourg-lès-Valence et Valence dans la nuit de dimanche à lundi. Il aurait fait une sortie de route en voiture pour des raisons encore indéterminées.

Un jeune homme de 20 ans porté disparu ce week-end a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi dans le canal du Rhône entre Bourg lès Valence et Valence, il aurait fait une sortie de route en allant retrouver des amis à Valence samedi soir, mais les circonstances exactes sont encore floues.

Ses parents signalent sa disparition ce dimanche soir

Ce samedi soir, le jeune homme sort de son travail au Mac Donald de l'aire d'autoroute de la Lattitude 45 sur l'A7. Il repasse chez ses parents, chez qui il habite à La Roche de Glun pour prendre un douche puis il repart, en voiture, il doit retrouver des amis à Valence, mais ils ne sera jamais au rendez vous.

Ses parents n'ayant aucune nouvelle de lui depuis le samedi soir, décident de prévenir les gendarmes dimanche, vers 22 heures 45, soit près de 24 heures après sa disparition.

Des traces de sortie de route repérées rapidement près du canal du Rhône

Les recherches commencent sur le champ, des traces de sortie de route sont repérées entre Bourg les Valence et Valence et c'est cette nuit, vers 1 heure du matin, que les plongeurs retrouvent la voiture du jeune homme et son corps dans le canal du Rhône.

Les raisons de la sortie de route sont encore indéterminées. Des constatations sont en cours ce lundi midi pour déterminer les circonstances de ce drame.