Un jeune homme retrouvé mort dans une ferme à Sailly-le-Sec, dans la Somme

Le corps d'un jeune homme d'une trentaine d'années a été découvert dans un corps de ferme à Sailly-le-Sec, entre Péronne et Amiens, ce samedi matin. Un moteur de moto écrasait son crâne, mais on ignore comment il est décédé. Une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort.