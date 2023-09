Un jeune homme se blesse gravement en tentant de monter sur le toit d'un métro à Paris

C'est un défi qui bien souvent termine mal. Samedi 23 septembre, à la station Bel Air (XIIe arrondissement) un homme tente de monter sur le toit d'un train de la ligne 6 du métro parisien. Il tombe et se blesse grièvement, indique la RATP à France Bleu Paris, confirmant une information du Parisien .

Le jeune homme a rapidement été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le GPSR (Groupe de protection et de sécurité des réseaux), puis transporté à l'hôpital.

"Pratique inconsidérée"

Le temps de cette intervention, le trafic a été interrompu de 15h à 18h entre Nation et Daumesnil. La RATP précise qu'une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La régie rappelle que la pratique du "trainsurfing" est "inconsidérée, irresponsable, extrêmement dangereuse" et sanctionné d’une peine allant jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d’amende.