Un jeune homme se tue dans une chute au Saint-Eynard, en Chartreuse

Leur position dominante au-dessus de la vallée de l'Isère et de l'agglomération grenobloise en font un lieu prisé des promeneurs, y compris nocturnes, et des bivouaqueurs mais ça reste un secteur de montagne, escarpé. Le fort du Saint-Eynard et ses environs, sur la commune du Sappey-en-Chartreuse, ont été les témoins d'un drame dans la nuit de samedi à dimanche.

Un jeune homme de 23 ans, membre d'un groupe qui ambitionnait de passer au moins une partie de la nuit sur les hauteurs, a fait une chute de 5 mètres de haut à laquelle il n'a pas survécu. Les sapeurs-pompiers appelés vers 1 heure du matin n'ont pu que constater le décès.