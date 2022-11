Un jeune homme sera jugé aux Sables d'Olonne pour avoir forcé 2 barrages de gendarmerie

Le jeune homme de 31 ans habitant La Barre-de-Monts en Vendée et qui avait forcé 2 barrages de gendarmerie avant d'être arrêté mercredi à Challans était jugé ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Il a obtenu un délai pour être jugé mais reste d'ici le 15 décembre en détention provisoire.

"J'ai dérapé, je suis honnête dans ma vie." - Florian

Tête basse à la barre, Florian explique avoir "dérapé, je suis honnête dans ma vie". Paysagiste avec 2 salariés et 1 secrétaire son entreprise marche bien. "Son investissement dans son travail est important" relève le président du tribunal. Mais mardi le jeune homme évoque son mal être avec ses parents au téléphone. Sans nouvelles et inquiets mercredi matin ses parents viennent chez lui et entrent en cassant un carreau.

Florian pète les plombs, les menace avec une arme (factice ou réelle, elle n'a jamais été retrouvée) avant de s’enfuir. Alertés les gendarmes tentent par 2 fois de l’arrêter mais 2 fois il force le barrage**. Les forces de l'ordre doivent tirer dans les pneus pour qu’il s’arrête** sur le parking du Leclerc de Challans. "Est-ce vraiment un délinquant ou dangereux ou quelqu'un qui a besoin d’être traité médicalement ?" interroge son avocat maître Fransisco Segura qui demande un contrôle judiciaire strict pour lui permettre de continuer son travail.

Le tribunal suit les réquisitions du procureur en demandant un placement en détention provisoire avant le procès, au regard de la gravité des faits. Ainsi qu'une expertise psychiatrique. Le jeune homme effondré repart sous escorte.