Limoges, France

Un jeune limougeaud de 21 ans est en détention provisoire dans l'attente d'être jugé ce jeudi en comparution immédiate. Il est soupçonné d'avoir volé au moins deux véhicules de luxe, par la méthode du home-jacking, où les auteurs de vols s’introduisent au domicile des victimes pour y prendre les clefs des véhicules.

Il visait les voitures de luxe et grosse cylindrée

Les véhicules de luxe, une BMW X6 et une Audi A7, avaient été dérobés en avril et mai dernier, le premier dans la banlieue de Tours et le second à Jourgnac en Haute-Vienne. Le 1er juin, un individu avait aussi été mis en fuite après avoir tenté de voler un nouveau véhicule de luxe dans le secteur de Limoges-Bellegarde.

La police a rapidement remonté la piste

Fort des témoignages recueillis lors de ces vols, les enquêteurs de la Sûreté départementale du Commissariat de Limoges sont arrivés à la conclusion qu'il pouvait s'agir des agissements d'un même individu qui a été interpellé le 2 juillet 2018 en compagnie d’un complice présumé âgé de 27 ans. Plusieurs autres vols de véhicules pourraient avoir été commis par les deux personnes mises en cause.

Le complice présumé sera convoqué par la justice ultérieurement. Le principal mis en cause est lui en détention provisoire, et sera jugé ce jeudi en comparution immédiate. La police de Limoges indique qu'avec ces deux interpellations, 6 affaires de vols de véhicules ont été élucidées.