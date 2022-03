Un jeune homme tire un coup de fusil sur la maison de sa compagne en Dordogne

Beaucoup de voisins ont entendu le claquement sec dans la nuit, dans ce coin tranquille et pavillonnaire de Piégut-Pluviers, près de Nontron. Il est presque 22 heures samedi 19 mars, en plein pendant le match de rugby du XV de France à la télé. Dans une petite maison à la façade décrépie, un jeune homme de 21 ans se dispute violemment avec sa copine. C'est une femme de 36 ans, mère de deux enfants. Le toboggan de la petite de trois ans est encore dans le jardin.

Le jeune homme a bu beaucoup d'alcool. Il est soupçonné de l'avoir menacée, d'avoir pris son fusil de chasse. Il sort alors dans la rue et se retourne pour tirer une gerbe de plomb dans la façade de la maison. Un automobiliste qui passe à ce moment-là l'aperçoit, et compose le 17. Mais quand les gendarmes de Nontron arrivent sur place, aidés par le PSIG, le Peloton de surveillance et d'intervention de Ribérac, l'homme est déjà parti.

Une gerbe de plomb dans la façade de la maison

Les forces de l'ordre vont le retrouver rapidement. A Saint-Estèphe, la commune voisine, un riverain appelle les gendarmes pour du tapage. Des gens sont en train de se disputer dehors. Des équipages se précipitent sur place et découvrent le garçon de 21 ans en train de hurler sur des membres de sa famille, qui tentent de le résonner. Il a eu le temps de dissimuler sommairement l'arme, que les gendarmes retrouvent.

Le jeune homme a été placé en garde à vue pour violences avec armes et menaces sur sa compagne. Il est déjà connu des forces de l'ordre, pour des délits routiers. Il pourrait être déferé devant la justice dans la journée de lundi.