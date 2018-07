28 morts depuis le début de l'année dans le Gard. Vitesse, alcool ou stupéfiants dans le viseur des forces de l'ordre ce dernier weekend end. 151 infractions relevées dont une jeun titulaire d'un permis probatoire en excès de vitesse sur l'A0. Son permis de tout juste un an lui a été retiré.

Encore des contrôles de sécurité routière. Il y avait la conjonction de deux événements, la Coupe du Monde de football et un des gros week end de circulation avec la poursuite des départs en vacances pour les juillettistes. Mobilisés par la préfecture du Gard, police et gendarmerie étaient à la manœuvre le samedi 14 et le dimanche 15 Juillet sur les routes du département.

Alcoolémie, stupéfiants et vitesse dans le viseur

Les forces de l'ordre ont relevé 151 infractions accompagnées de 15 rétentions de permis de conduire. 12 conduites sous alcoolémie, 4 sous stupéfiants et 15 dépassement de la vitesse autorisée. 120 autres infractions, défaut de ceinture de securité ou portable au volant, ont également été sanctionnés.

Un jeune conducteur âgé de 19 ans se distingue sur l'A9

Son permis de conduire lui a été retiré sur le bord de l'autoroute. Le jeune titulaire d'un permis probatoire obtenu il y a tout juste un an a été contrôlé à une vitesse de 158 km/h pour 110km/h autorisée. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Dans le département du Gard 28 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année.