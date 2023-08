Un jeune homme tué par balles cette nuit cité des Rosiers à Marseille

Un jeune homme âgé de 17 ou 18 ans est mort dans la nuit de vendredi à samedi Cité des Rosiers dans le 14e arrondissement de Marseille, rapporte une source proche du dossier, confirmant une information de BFM TV. Il a reçu plusieurs balles avant de succomber à ses blessures. À l'arrivée des secours vers 4h du matin ce samedi matin, il était déjà mort.

Une enquête est ouverte et la police judiciaire est saisie, indique cette même source. Le jeune homme est connu des services de police, notamment pour trafic de drogues, précise une source policière à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il avait déjà été la cible d'une tentative de meurtre par balles, au mois d'avril.

Mardi soir, un mineur de 14 ans a été grièvement blessé par plusieurs balles dans la cité de la Cayolle, près d'un point de deal.

Deux jeunes ont été tués cette semaine à Nîmes

Cette semaine déjà, un enfant de 10 ans et un homme de 18 ans ont été tués quartier de Pissevin à Nîmes. Deux homicides sur fond de trafic de drogue. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé des renforts "au moins jusqu'à la fin de l'année" et des moyens d'enquête supplémentaires. Gérald Darmanin a notamment annoncé l'envoi sur place d'une unité de CRS, mais aussi de quinze officiers de police judiciaire et que la création d'un GIR, un groupe interministériel de recherche de la police et de la gendarmerie .

Ce mois d'août est particulièrement meurtrier à Marseille : huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Depuis le début de l'année, on dénombre 39 tués par balle sur fond de trafic de stupéfiants.