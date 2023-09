Un jeune homme victime d'une agression antisémite à Marseille, insulté et menacé de mort en pleine rue

Un jeune homme juif de 21 ans porte plainte après une agression antisémite à Marseille. Les faits se sont passés ce samedi, jour de chabbat. Le jeune étudiant qui porte la kippa se rendait à pied à la synagogue dans le 13e arrondissement de Marseille lorsqu'une voiture aurait fait semblant de foncer sur lui à deux reprises. Les agresseurs l'auraient ensuite menacé de mort et insulté.

ⓘ Publicité

Selon le CRIF Marseille Provence (Conseil Représentatif des Institutions juives de France), ils lui ont dit : "Je vais te massacrer, mets-toi à genou sale juif. Sale race, je vais te tuer". Le jeune homme s'est mis à genou et ses agresseurs lui ont volé sa montre et son bracelet avant de prendre la fuite, selon le CRIF. Le maire de Marseille condamne "avec fermeté" cet acte, estimant que "l'antisémitisme, les violences haineuses, le rejet et les discriminations sont contraires aux valeurs de notre ville".

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour violences aggravées avec arme en raison de l'appartenance à une religion. Le CRIF Marseille Provence souhaite se porter partie civile.