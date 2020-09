Un jeune Indrien de 19 ans mortellement fauché près de Loches

Il n'avait que 19 ans. Un jeune Indrien, originaire de Saint-Cyran-du-Jambot, à la frontière avec l'Indre-et-Loire, a perdu la vie dans la nuit du 1er septembre, près de Loches.

Renversé par un conducteur qui ne l'avait pas vu

Vers 1h30 du matin, rapportent nos confrères de France Bleu Touraine, il tente de faire demi-tour sur la D760 au niveau de Ferrière-sur-Beaulieu. Mais il rate sa manœuvre et sa voiture finit dans le fossé. Il sort alors sur la route, et tente d'arrêter une voiture qui arrive vers lui.

Sauf que le conducteur ne le voit pas, dans la nuit noire. Il le percute... Et prend la fuite. Le choc est très violent, et la victime est projetée à plus de 20 mètres de l'impact. Sur place, les gendarmes retrouvent une plaque d'immatriculation du chauffard, qui permet de l'identifier et de l'interpeller.

Le conducteur placé en détention provisoire cette semaine

Le jeune conducteur passait en comparution immédiate ce mercredi, et a été placé en détention provisoire. Par ailleurs, indique France Bleu Touraine, une information judiciaire a été ouverte, confiée à un juge d'instruction, pour "homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et la conduite sous l'emprise de l'alcool". Les analyses toxicologiques ont en effet démontré qu'il était positif à l'alcool, négatif aux stupéfiants.