Un jeune ingénieur de 26 ans poignardé mortellement à Mons

Un jeune homme de 26 ans a été poignardé à plusieurs reprises mercredi soir à Mons par un individu qui a ensuite pris la fuite. La scène s'est déroulée dans la maison de la compagne de la victime qui était alitée au moment des faits. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures et l'auteur est en fuite. L'enquête a été confiée par le parquet de Draguignan à la section de recherches de la gendarmerie et à la brigade de recherches de Draguignan.

Le drame s'est noué à l'intérieur du domicile de la compagne de la victime un peu avant 20h ce mercredi. L'occupante principale de la maison, située dans un lieu dit-isolé de la commune, était en train de se reposer dans son lit après avoir subi une opération chirurgicale. Elle entend alors du bruit, se lève et se dirige vers les cris. Elle aperçoit un homme, qu'elle dit ne pas connaitre, vêtu de ce qui ressemble à un sweat à capuche, porter un premier coup de couteau à la gorge de son compagnon, puis plusieurs autres coups au thorax. La victime tente probablement de prendre la fuite. Mais son agresseur le suit dehors et continue de le frapper de plusieurs coups de couteau. Le jeune homme s'effondre. Il est déjà trop tard. Et son agresseur s'enfuit.

Un jeune qui venait de finir des études brillantes

La victime est un jeune qui habite à Fayence, mais dont le papa réside à Mons. "Il n'a jamais été scolarisé à Mons, mais il venait tout le temps, et avec sa compagne ils se connaissaient depuis leur plus jeune âge", commente, sous le choc, le maire de la commune, Patrick de Clarens. "Il venait en effet de terminer ses études d'ingénieur et était à la recherche d'un emploi" ajoute le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou.

Un acte d'une extrême violence qui interroge évidemment et suscite une profonde émotion dans le village. "Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade de l'enquête. Nous avons écarté un éventuel rapport avec la compagne. Les pistes sont multiples en passant par un cambrioleur, une affaire de cœur ou même une histoire de stupéfiants" précise le parquet de Draguignan qui a donc confié l'enquête conjointement à la section de recherches et à la brigade de recherches de Draguignan.