Un jeune manifestant breton amputé d’un testicule après un "tir de LBD" à Rennes

Enzo, 22 ans, originaire du Morbihan et domicilié désormais à Laval, a dû être amputé d’un testicule après un "tir de LBD" lors de la mobilisation du 23 mars à Rennes, comme l'a révélé actu.fr . Il dort peu, dit-il, à cause de la douleur, mais se souvient très bien de ce qui s'est passé sur le Quai Lammenais à Rennes, le 23 mars vers 14h.

ⓘ Publicité

Enzo dit être revenu en arrière sur le quai. "Comme il y a beaucoup de bavures", "je voulais constater, voir de mes yeux". Il est touché par "un tir de LBD", dit-il, alors qu’il est à "moins de dix mètres" des forces de l’ordre. "J'ai entendu le tir et je me suis dit, 'merde, qui s’est fait tirer dessus ?' Et j'ai senti la douleur."

Amputé au bout de dix jours

D’abord pris en charge les "Street Medics", Enzo va ensuite être évacué par les pompiers sur le CHU Pontchaillou où un médecin va tenter de sauver son testicule. "Ce n'était pas du tout encourageant ce qu'ils ont vu sur les échographies". Il va quand même sortir au bout de trois jours et aller chez des amis à Fougères, d’où il porte plainte au commissariat.

Mais au bout d'une semaine, dimanche 2 avril, Enzo se présente à l’hôpital de Fougères qui décide de le transférer sur Rennes. "Ils ont vu que mon testicule n’était plus vascularisé et qu'il était infecté. Et donc, du coup, il a fallu amputer".

Avec cette amputation, Enzo pense que sa plainte va être requalifiée. Il espère surtout qu’en matière de violences policières, "les choses bougent". Il estime que les autorités ont des "œillères", faisant allusion à la commission des lois de l'Assemblée qui a classé la pétition réclamant la dissolution de la Brav-M .

loading

"Pas un casseur"

Enzo l'assure, "je ne fais pas du tout partie des casseurs. À la limite, je shoote dans les lacrymos, mais aller casser des vitrines, je ne vois pas l'intérêt."

Sa blessure est toujours douloureuse dit-il, mais Enzo espère pouvoir sortir rapidement de l’hôpital et reprendre au plus vite sa formation de chaudronnier à Vitré.

Le parquet de Rennes précise qu’un "examen médico-légal le concernant est programmé pour le vendredi 7 avril. L’orientation des investigations sera précisée à la suite de cet examen médico-légal".