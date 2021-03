Le tribunal correctionnel de Laval a condamné à une peine de prison avec sursis un jeune homme de 20 ans dans deux affaires. La première : une intrusion dans un lycée, sans aucune autorisation. La seconde : des menaces de mort et des insultes à l'encontre de gendarmes.

Un jeune Mayennais menace de mort et insulte des gendarmes dans un couloir du palais de justice

Un jeune Mayennais de 20 ans a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, à 70 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 1050 euros en forme de dommages et intérêts. Condamné dans deux affaires qui remontent à l'hiver et au printemps 2019.

D'abord, il s'était introduit dans le lycée Robert Buron à Laval sans aucune autorisation, les surveillants l'avaient alors expulsé. Ensuite, il avait menacé de mort et insulté des gendarmes dans un couloir du palais de justice, avant et après une convocation devant un juge.