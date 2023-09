Un jeune menaçant s'introduit dans un lycée à Nîmes, les cours annulés toute la matinée

Le quartier Pissevin, à Nîmes, est à nouveau marqué par un épisode de violence, mais cette fois au sein-même d'un établissement scolaire. Pissevin tristement marqué cet été par la mort du jeune Fayed, 10 ans, dans une fusillade. Ce jeudi, en début d'après-midi, un jeune extérieur à l'établissement a tenté de s'introduire dans le lycée Gaston Darboux. Ce vendredi matin, les cours n'ont pas été assurés. Ils ont repris a 13h30 mais certains professeurs n'ont pas assuré leurs enseignements sur la journée, confirme le Rectorat.

2 plaintes

Vers 13h30, ce jeudi, six à sept jeunes sont devant le grillage à coté de l'entrée de l'établissement. Deux d'entre eux tentent d'escalader les grilles, des élèves les aperçoivent depuis leur classe et leur professeur descend dans la cour. Dans un premier temps il pense seulement que se sont des élèves en retard. Sauf qu'une fois face à eux, avec un autre enseignant, ils comprennent très vite que la situation est plus grave. Ils reçoivent des insultes, le ton monte, et l'un des jeunes passe le grillage, il veut monter dans les étages ; un professeur finit par l'immobiliser.

Après un nouvel échange tendu, le jeune intrus s'enfuit, passe de l'autre côté du grillage. Selon un enseignant, sur FB Gard Lozère, "ils voulaient en découdre". Avec qui ? Seule certitude, ils visaient un élève de l'établissement.

Le jeune est parti, apparemment, en promettant de revenir. Plusieurs élèves affirment qu'il avait sur lui un couteau.

Un enseignant et le proviseur portent plainte.

Un enseignant nous raconte encore : il fait part d'un "certain mal-être (..) on ressent tous les événements qui se passent en dehors du lycée (..) ". Un agent de sécurité est normalement affecté d'habitude à ce lycée. Il n'y en a plus depuis plusieurs mois**. "Nous étions vulnérables"**

Lundi, les cours reprendront normalement, affirme le Rectorat de l'Académie de Montpellier ce vendredi soir. En fin de journée, à la demande du DASEN 30, une réunion des équipes sera organisée.