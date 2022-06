Un jeune migrant décède dans la Bidassoa au Pays basque

Un jeune homme migrant a été retrouvé mort noyé sur les berges de la Bidassoa ce samedi matin. Aucune trace de violence. C'est le dixième migrant a perdre la vie en 1 an et demi en tentant la traversée.

Un migrant de plus décédé à la frontière franco-espagnole. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort ce samedi matin sur les berges de Bidassoa au niveau du pont international entre Urrugne et Irun.

Selon les informations de nos confrères du Diario Vasco, que nous avons pu confirmer, le jeune homme a été retrouvé mort noyé ce samedi matin sur les berges de la Bidassoa, côté Guipuscoa. L'alerte a été donnée aux pompiers français peu après 6h du matin. Son corps a été pris en charge par la Ertzaintza, la police de la communauté autonome basque.

Ce nouveau décès porte à dix le nombre de migrants décédés en un an et demi en tentant de traverser la frontière. Le dernier en date remonte à fin mars. Un migrant avait dans un premier temps disparu avant d'être retrouvé mort quelques jours plus tard dans la Bidassoa.