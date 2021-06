Un jeune montilien rejugé en appel pour le meurtre de son amie

La cour d'Assises de l'Ardèche juge en appel un montilien de 28 ans, Sadek depuis lundi. Il est accusé d'avoir tué son amie dans leur appartement de Nîmes dans la nuit du 19 au 20 novembre 2016. En première instance, la cour d'Assises du Gard l'avait condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le jeune homme a fait appel de cette décision.

Sadek, un jeune homme gentil, serviable, attentif aux autres

Le président de la cour d'Assises de l'Ardèche a décidé de débuter par l'enquête de personnalité pour essayer de mieux cerner Sadek. Sa soeur Yosra, 19 ans, lycéenne à Alain Borne à Montélimar vient expliquer qui est son frère. Ce garçon miné dans son enfance au Maroc par l'absence de son père : il travaille en France et ne vient que deux fois par an au Maroc. A chaque fois, la séparation était un déchirement pour Sadek explique sa sœur. Croyant un jour son père mortellement blessé, il tentera même de mettre fin à ses jours.

Je n'excuse pas l'acte de mon frère mais je viens vous dire celui qu'il était avant. Yosra, la soeur de Sadek.

Yosra prend la précaution de dire à la cour et aux jurés qu'elle ne cautionne pas l'acte de son frère. Elle veut juste parler de lui. Un garçon serviable qui aide les autres et notamment les personnes âgées.

Ses amis défilent à la barre : tous décrivent un garçon joyeux, attentif aux autres, généreux. Et tous disent que cet acte ne lui ressemble pas.

Un déchaînement de violence

Quand les pompiers pénètrent dans l'appartement de Nîmes où le couple de montiliens a déménagé quelques mois plus tôt, il y a du sang partout. Les enquêteurs définissent six zones de violence, en fait six zones où la victime est passée avant de mourir. La dispute ce soir-là porte sur le téléphone portable de Ninon. Elle ne veut pas lui donner. Sadek, un garçon jaloux se persuade qu'elle le trompe. Les pompiers découvrent le corps de Ninon recroquevillé en position fœtale.

Une décharge pulsionnelle

Le psychiatre très didactique explique à la cour et aux jurés que Sadek n'a pas de maladie mentale. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il a frappé Ninon. Mais il a un caractère fragile : il essaie de compenser dans sa réussite scolaire. Il arrive à 13 ans en France sans parler français et finit par obtenir un bac pro. Il compense aussi en investissant dans sa relation sentimentale avec Ninon. Quand il s'imagine qu'il peut ou qu'il va perdre Ninon, il ne réfléchit plus il frappe.

Sadek a-t-il voulu tuer Ninon ?

Sadek reconnaît les faits même si lors de l'instruction il dit ne plus se souvenir de tout. Mais il ajoute au début de l'audience qu'il n'a jamais voulu tuer Ninon. "J'ai fait appel parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été entendu. J'ai été violent. Elle ne méritait pas ça et je suis seul responsable. "