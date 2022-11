Un jeune Mosellan soupçonné de se filmer en train de dépecer son chat sur Snapchat

Ce mercredi 2 novembre, dans l'après-midi, une jeune femme poste un message sur Twitter : "Un garçon s’amuse à décapiter des chatons vivant sur Snapchat, pouvez-vous faire quelque chose ?", en interpellant la police nationale en Moselle.

ⓘ Publicité

Il aurait tiré une balle de plomb sur son chat avant de le dépecer

Elle indique également le nom et prénom du jeune homme qui selon elle habite à Freyming-Merlebach et qu'elle accuse des sévices, une photo de son profil Snapchat et une capture d'écran de la vidéo en question.

À lire aussi Gironde : un éleveur soupçonné de mauvais traitement sur ses animaux

Sur cette vidéo qui a été transmise au commissariat de Saint-Avold, on verrait un jeune homme, en train de dépecer un chat mort avec un couteau. La police a aussi reçu des captures d'écran de messages envoyés par ce jeune homme à d'autres individus et dans lesquels il expliquerait avoir tiré une balle de plomb dans la tête de son chat avant de le dépecer.

Le signalement a été enregistré par le commissariat de Saint-Avold

Toujours d'après les messages transmis aux forces de l'ordre, le jeune homme justifierait son acte par des bêtises commises par son chat dans son appartement. Quant au dépeçage, le jeune homme serait un professionnel de la découpe, il aurait indiqué "aimer découper".

Le signalement a été enregistré par le commissariat de Saint-Avold qui devrait donner suite à cette affaire demain dans la matinée. Le tweet d'origine a été partagé 13.000 fois.