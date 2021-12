Un jeune motocycliste gardois blessé après avoir percuté une voiture en faisant une "roue arrière"

Un jeune conducteur qui roulait au volant d'une moto tout terrain non homologuée ce mardi sur la D981 au niveau de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers (Gard) a percuté une voiture en la doublant. Il faisait une "roue arrière". Il a heurté le rétroviseur et a perdu le contrôle de son deux-roues avant de terminer sa course dans le portail d'entrée d'une maison. Victime de multiples blessures, il a été évacué à l 'hôpital par les pompiers. La gendarmerie du Gard rappelle que la route n'est pas un terrain de jeu. "L'imprudence et le non-respect des règles peuvent entraîner des dommages irréversibles pour des personnes qui elles n'ont commis aucune faute."

Le jeune homme doit être entendu par les gendarmes à sa sortie de l'hôpital.