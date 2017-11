Un jeune nantais violé dans une rue de Nantes

Un nantais de 28 ans a été violé dans le nuit de samedi à dimanche aux alentours de quatre heures du matin. Aucun suspect n'a pour le moment été identifié.

C'est une enquête compliquée qui s'engage pour la police de Nantes. Un homme a porté plainte pour viol. Un fait rarement dénoncé.

Le jeune nantais de 28 ans dit qu'il ne pourrait sûrement pas reconnaître son agresseur car tout s'est passé en pleine nuit, vers quatre heures du matin. Il rentre de soirée et marche sur le cours Kennedy, près du château des ducs de Bretagne, entre le busway et le tramway, un endroit bien éclairé la nuit. C'est à ce moment-là qu'un homme l'aborde, il lui demande une cigarette avant de le violer et de prendre la fuite. Le jeune a porté plainte mais aucun suspect n'a été identifié pour le moment. Des recherches ADN sur les vêtements de la victime sont en cours.