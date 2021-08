Un jeune Palois condamné à 9 mois ferme pour avoir frappé sa compagne avec une barre de baby foot

Un jeune homme de 21 ans qui avait notamment frappé sa compagne avec une barre de baby foot a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Pau. Une peine de 9 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis. La victime avait reçu des coups à la tête et aux bras.

Un homme de 21 ans écope d'une peine de 9 mois de prison ferme ce lundi au tribunal correctionnel de Pau. Il a été condamné pour des faits de violence conjugale sur sa compagne, sur fond de problèmes d'alcool. Il l'avait notamment frappée à la tête avec une barre de fer, une barre de baby foot. Des coups aux bras et à la tête. Il lui avait aussi donné des coups de poing et de pied. Les faits remontent au 27 juillet dernier. Ce jeune homme avait déjà été condamné pour violence conjugale sur la même victime en mai dernier.

Ce Palois, prénommé Thomas, s'est montré très repentant lors de l'audience. C'est un jeune homme de 20 ans qui pleure, qui a parfois les mains jointes comme pour prier et qui regarde souvent ses pieds. Thomas est né en Thaïlande mais vit à Pau, où il travaille dans une boutique de prêt-à-porter. Il était en couple avec sa copine Océane depuis un an et demi. Il lui présente d'ailleurs ses excuses plusieurs fois : "J'ai pris la barre de fer, j'ai disjoncté [...]. Nous avions une relation nocive voire toxique. Je demande juste à être aidé, à me faire soigner." Son avocate, Me Anaïs Menet, rappelle que ses problèmes d'impulsivité remontent à l'enfance : suivi et traitement psychiatrique jusqu'à ses 15 ans. Après, plus rien. C'est pour cette raison qu'il n'arriverait pas à gérer sa colère.

Alcool et jalousie, "des ingrédients tristement classiques" répond le procureur Aurore Chauprade. Thomas lâche dans un dernier sanglot qu'il ne veut surtout pas aller en prison et qu'il ne comprend pas "ceux qui n'ont pas de remords". En plus de sa peine de prison et des obligations de travail et de soin, le jeune homme devra payer une amende de 1 500€ pour le préjudice moral qu'il a causé à son ancienne copine et qu'il a interdiction d'approcher. La jeune femme